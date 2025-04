Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, accende oggi i riflettori su una delle emergenze sanitarie più silenziose ma in costante crescita: l’obesità. Una condizione che non riguarda solo l’aspetto estetico, ma rappresenta un fattore di rischio concreto per lo sviluppo di gravi malattie croniche come il diabete, le patologie cardiovascolari e quelle epatiche. In Italia, 18 milioni di adulti sono in sovrappeso e 5 milioni sono obesi. Un quadro ancor più allarmante in Calabria, dove i tassi superano la media nazionale.

Ne parleremo con il professor Ludovico Abenavoli, ordinario di Gastroenterologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro. Al centro della puntata, l’importanza della prevenzione, dell’educazione alimentare e della dieta mediterranea come pilastri di un approccio serio e multidisciplinare alla lotta contro questa “pandemia silenziosa”. Un tema urgente, che riguarda tutti. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.