La guerra dei sindaci in Calabria. La riunione dell’Anci Calabria di venerdì scorso avrebbe dovuto eleggere il presidente e, invece, si è conclusa con un clamoroso rinvio al 31 marzo. Certamente un segnale negativo.

Grande difficoltà tra i primi cittadini di fare sintesi e darsi una rappresentanza regionale. E ora ci potrebbe essere anche una coda giudiziaria: in discussione la legittimità del ruolo del sindaco Cassano come F.F. Come finirà? Ne parleremo con Gianni Papasso sindaco di Cassano All’Ionio e Vittorio Scerbo sindaco di Marcellinara. Appuntamento alle 14:30, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky.