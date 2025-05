Sindaco fino allo scorso febbraio, spiegherà in diretta nel format condotto da Pier Paolo Cambareri le motivazioni che lo hanno spinto a ricandidarsi. Appuntamento alle 13

Prosegue il viaggio di LaC alla scoperta di candidati e programmi delle prossime elezioni amministrative in Calabria. Con il focus acceso sul Comune di Paola, oggi sarà la volta del candidato a sindaco Giovanni Politano, che ha ricoperto la carica di primo cittadino sino allo scorso mese di febbraio. Politano ritenta la scalata e, ospite del format Dentro la Notizia - Speciale elezioni, condotto da Pier Paolo Cambareri, illustrerà le motivazioni che l'hanno indotto a ricandidarsi e il programma elettorale, in continuità con quello portato avanti sino al giorno in cui le dimissioni di nove consiglieri comunali, tra cui uno di maggioranza, hanno decretato la fine anticipata del suo mandato.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.