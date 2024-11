LaC Tv torna sul voto americano il giorno dopo lo speciale andato in onda in diretta sui nostri canali. In studio con Pier Paolo Cambareri il giornalista Salvatore Stanizzi, con il quale si commenterà il responso delle urne: appuntamento alle 13

La vittoria di Trump è evento lontano da noi ma solo geograficamente. Non a caso le elezioni negli Stati Uniti sono state seguite con attenzione in tutto il mondo. E anche a queste latitudini. Il nostro network ha dedicato proprio ieri uno speciale al voto Usa, con esperti, analisti, giornalisti e imprenditori ospiti in studio o collegati da varie parti del mondo e con costanti aggiornamenti che hanno permesso di delineare in diretta il prossimo futuro del Paese. Un futuro che, come sottolineato ieri, ci riguarda da vicino, non solo come Italia ma anche come Calabria.

Torneremo oggi sui temi toccati ieri, per approfondirli ulteriormente e capire quali scenari si aprono con la rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca, nel corso dell’appuntamento quotidiano con Dentro la notizia. In studio con Pier Paolo Cambareri ci sarà il giornalista e americanista Salvatore Stanizzi, già tra i protagonisti della diretta di ieri.

L’appuntamento è alle 13 su LaC Tv: canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.