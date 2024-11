Appuntamento mercoledì 13 novembre a partire dalle ore 17, in collegamento con la Casa Bianca. Saranno con noi ospiti internazionali con cui si discuterà del futuro dell’America e degli equilibri mondiali

Un momento delicato nella storia delle elezioni americane è rappresentato dalla ‘transizione dei poteri’ dal presidente uscente al presidente eletto. Così LaC Tv ha deciso di seguire la transizione da Biden a Trump alla Casa Bianca che avverrà mercoledì 13 novembre dalle ore 17 in poi. Una giornata che ci aiuterà a capire cosa accadrà nell’immediato futuro.

In diretta dallo studio di Vibo ci collegheremo con la Casa Bianca dove per noi ci sarà il giornalista Iacopo Luzi che ci racconterà il faccia a faccia Biden-Trump. Un collegamento di grande valore in questo drammatico momento sarà quello con Fidaa Ibrahim Abuhamdieh Ece, una donna palestinese che vive a Ramallah, la capitale della Palestina. Con Fidaa parleremo della tragedia del popolo palestinese e di quello che può accadere con la presidenza Trump.

Subito dopo ci collegheremo con la professoressa Leila El Houssi, di origine turca, docente di Storia e istituzioni dell’Africa. Con lei affronteremo di quanto i Paesi africani siano interessati alle elezioni americane, e qual è l’influenza russa e cinese sull’Africa.

Dallo studio commenteranno gli eventi, con il conduttore Pierpaolo Cambareri, il direttore di LaC News24 Alessandro Russo, Franco Laratta e Salvatore Stanizzi. Ricorderemo i precedenti casi di transizione del potere da un presidente all’altro, e i momenti più delicati vissuti durante le elezioni del secolo scorso.

Utilizzando alcuni video affronteremo anche i fatti del 6 gennaio a Capital Hill. E le vicende tragiche di alcuni presidenti americani. Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e in streaming sui canali web e social.