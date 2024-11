La rete delle emergenze, in Calabria, è sempre più a rischio, non mancano solo medici, per le ambulanze mancano anche autisti. L'Asp di Catanzaro chiude le postazioni territoriali. Una di queste è quella di Tiriolo ma durante le festività pasquali anche l'area di Maida è rimasta scoperta, poiché gli operatori sono stati spostati su altre zone. In tutto il Lametino si registrano interi turni senza camici bianchi a bordo.

La preoccupazione aumenta tra i cittadini e tra gli amministratori. L'Asp come intende risolvere il problema? Oggi ne discuteremo a Tiriolo, durante la striscia quotidiana d'informazione di LaC Dentro la Notizia condototto da Pasquale Motta, e proveremo a capire come si supera questo grave gap organizzativo.

Dove seguire la puntata

Inizio alle ore 14.30.