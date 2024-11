In diretta da Vaglio Lise il nostro Salvatore Bruno raccoglierà le testimonianze dei rappresentanti dei lavoratori. In studio il direttore Enrico De Girolamo discuterà con il consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro. Appuntamento alle 14.30

I trattori occupano nuovamente le strade calabresi. Gli agricoltori tornano a protestare, questa volta a causa dei danni provocati dall'aumento dei cinghiali ormai fuori controllo. Focus sulla situazione di disagio che gli ungulati stanno creando in tutta la regione nel corso della puntata della striscia d’informazione di LaC Tv. In diretta da Vaglio Lise a Cosenza il nostro Salvatore Bruno raccoglierà le testimonianze dei rappresentanti dei lavoratori. Collegamento anche con il nostro Francesco Spina da Acri, da dove stamattina sono partiti decine di trattori che si sono recati a Cosenza, insieme ad altri mezzi provenienti dai comuni arbereshe e da Bisignano, per partecipare alla mobilitazione di Coldiretti.

Ospiti in esterna Franco Aceto di Coldiretti Calabria e Giuseppe Giordano di Federcaccia Calabria, mentre dallo studio il direttore Enrico De Girolamo discuterà con il consigliere regionale della Lega Pietro Molinaro collegato in videoconferenza. L'appuntamento con Dentro la Notizia è per oggi alle 14.30.

Dove vedere la puntata

