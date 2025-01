Quasi due giorni di isolamento totale, con un impegno ininterrotto da parte dei tecnici del Comune di Corigliano Rossano per portare assistenza alle (tante) famiglie in difficoltà. E non è ancora finita l'emergenza maltempo nell'area montana della terza città della Calabria. Di questo parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, con il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, che sarà presente in studio e che non ha risparmiato, in queste ore, l'immobilismo dell'ente Provincia che non si sarebbe prodigato per portare assistenza e sostenere le azioni del Comune per liberare le strade e rendere accessibili anche dai soccorritori le zone montane ricoperte di neve e popolate da famiglie completamente isolate.

Nel corso della puntata si parlerà anche del definanziamento dell'Alta velocità (che il Governo nega) e dello snodo ferroviario di Tarsia, nonché dell'attuale condizione della tratta ferroviaria ionica che attende invano, nonostante le promesse e finanziamenti, l'elettrificazione e il raddoppio dei binari lungo la tratta. Un caso sollevato di recente anche dal Movimento 5 Stelle a livello centrale. Appuntamento alle ore 13, sul canale 11 del digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.