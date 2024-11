I mille risvolti della cattura di Matteo Messina Denaro, la vicenda dell’anarchico Cospito e l’infelice intervento di Giovanni Donzelli alla Camera, senza dimenticare le polemiche sempre vive rispetto all’idea di giustizia declamata dal Ministro Carlo Nordio. Di questo ed altro si parlerà questa sera (ore 21, LaC Tv) a Perfidia. Con il titolo “Non sono Stato io”, Antonella Grippo darà vita ad una nuova puntata del talk politico più incandescente del piccolo schermo, che vedrà tra gli ospiti anche il sostituto procuratore antimafia Nino Di Matteo, il quale affronterà il fuoco di fila delle domande della giornalista di Sapri. A dominare l'intervista saranno i temi più caldi - ergastolo ostativo e il 41 bis - legati a tante vicende che sembrano intrecciarsi.

«Certo – afferma Grippo – una cosa sono gli anarchici e un’altra le organizzazioni mafiose militari. Il movimento anarchico per sua natura non ha un’organizzazione gerarchica, per cui se mandano un pizzino dal carcere ci sono i soldati che eseguono. Credo che il messaggio più forte per gli anarchici sia l’immagine esibita di Cospito, il digiuno, il suo corpo smagrito e dolente che è un potentissimo messaggio. Anche perché così facendo lo Stato sta creando un martire che rischia di fargli perdere la partita».

Di Matteo sarà l’ospite di punta di un parterre importante costituito anche dalla senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, dal massmediologo Klaus Davi, dall’ex parlamentare dem Enza Bruno Bossio, e dalla deputata pentastellata Anna Laura Orrico.

