La ventiseiesima puntata di “11 in Campo”, il processo calcistico alla Serie B di LaC Tv condotto da Maurizio Insardà, andrà in onda questa sera alle 21.30. Ospite Fabio Caserta, l’allenatore del Catanzaro ha messo a segno insieme ai suoi ragazzi l’ottavo risultato utile consecutivo grazie alla vittoria per 1 a 0 contro il Cittadella durante la scorsa giornata del campionato cadetto. Prenderanno parte alla trasmissione, come di consuetudine, la firma della Gazzetta dello Sport Nicola Binda, mentre in studio ci sarà il giornalista Giampaolo Cristofaro. In collegamento via Skype anche il giornalista di Rai Sport Antonio Lopez.

Il turno numero 26 del campionato è stato caratterizzato dalla solita vittoria del Sassuolo, sempre regina del campionato, che al Mapei batte il Brescia. Pareggiano lo Spezia a Modena, il Pisa a Cesena e la Cremonese a Bari. Vincono il Catanzaro al Ceravolo contro il Cittadella e la sorpresa Juve Stabia contro il Cosenza. Delude il Palermo che pareggia in casa contro il Mantova, pareggia anche il Frosinone all’ultimo minuto allo Stirpe contro la Reggiana ed infine vincono il Sud Tirol contro la Sampdoria e la Carrarese contro la Salernitana. Nella parte bassa della classifica la situazione diventa molto difficile soprattutto per Frosinone e Cosenza.

L'appuntamento con 11 in Campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre e in streaming sulla piattaforma LaC Play.