In queste ultime settimane le decisioni del Governo hanno lasciato un grande malcontento tra le Famiglie Arcobaleno e presso le comunità gender. In tutta Italia si sono mobilitate le Associazioni di genere per la difesa dei diritti sull’omogenitorialità per le famiglie Arcobaleno. È giusto poter adottare dei bambini? La maternità surrogata è un diritto o un problema? Da Genova a Palermo le piazze si sono riempite di colori portati dalle famiglie Arcobaleno e dai numerosi sostenitori che accanto a loro chiedono diritti e pari dignità per la propria prole.

Le dichiarazioni congiunte dei sindaci di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Bari, hanno aperto la strada alla non discriminazione. L’obiettivo di queste manifestazione è e sarà quello di garantire pienamente i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali, attraverso azioni comuni non solo con i singoli Sindaci di ogni orientamento politico, ma anche attraverso una eventuale apertura del Governo in tale direzione.

Incisivo l’intervento di Vanni Piccolo intervistato da Alessandro Russo. Attivista da una vita Vanni Piccolo è stato come sempre diretto. Niente giri di parole, ed ha toccato la nota dolente affrontando il tutto con lo spirito del combattente.

Link si è anche confrontato con due coppie, di cui una omogenitoriale, che ha lasciato un grande contributo umano e sociale a favore di un argomento che molto spesso viene travisato e che ci ha dimostrato come l’amore per il proprio figlio o figlia sia una cosa così naturale, da non destare neppure una domanda in queste creature che vivono serenamente in una famiglia. Valerio e Alfredo ci hanno raccontato la loro splendida storia, fatta non solo di bei momenti, ma anche di momenti complicati, difficili dai quali si è saputo trarre la serenità che ad oggi vivono con la loro splendida bambina.

Ma abbiamo anche incontrato una voce fuori dal coro sulla maternità surrogata, portata avanti da una coppia di donne che ha ribadito l’importanza dell’adozione a loro dire più necessaria e meno ‘pericolosa’ di una maternità surrogata. Così come l’interessante intervista fatta al presidente della Rete Lenford, l’avv. Vincenzo Miri, che si occupa dal 2007 della difesa dei diritti LGBTQ «Siamo nati in quegli anni per quell’inerzia normativa esistente. Abbiamo raccolto una pattuglia di Avvocati e Avvocatesse per provare a ottenere in tribunale quel che la politica si ostinava a non regolamentare».

Riguardo ad alcuni problemi legati al riconoscimento dei genitori omogenitoriali l’avv. Miri spiega: «Bisogna distinguere la fattispecie ci sono trascrizioni e formazioni di atti di nascita. Trascrivere significa fare entrare nello stato civile italiano, nei registri anagrafici un qualcosa che si è già prodotto all'estero. Capitano casi in cui ci sono nascite all'estero di bambini o bambine da due madri o da due papà che vengono già indicati all'estero nell'atto di nascita e quindi si pone il problema di ricezione di questi atti di nascita da parte dello Stato italiano punto altra cosa è la possibilità per i sindaci di formare Questo atto di nascita di bambini che nascono in Italia e inserire o no due mamme nel caso in cui la coppia formata da due donne abbia fatto richiesta all'estero alla procreazione assistita».Essere genitori è un dono a cui tutti devono poter aspirare ed è legato unicamente all’amore e alla serenità che si è in grado di dare e garantire alla prole.

Link è in onda questa sera alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky.

La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.