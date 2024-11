Terra Mia fa tappa nel Reggino. Nella nuova puntata, in onda domenica 2 luglio alle ore 12 su LaC Tv, saremo nella Piana di Gioia Tauro, un vero motore economico della Calabria. Fattoria della Piana è una delle migliori aziende agroalimentari del Sud. L’imprenditore Carmelo Basile ha lanciato una sfida in termini di efficienza, rispetto dell’ambiente, benessere animale, pieno coinvolgimento della forza lavoro, produzioni di massima qualità. Fino all’autonomia energetica con un grande impianto per la produzione di biogas.

Protagonista è anche Federica Basile, benché piuttosto giovane, da qualche anno ha rinunciato alla sua carriera in Amazon per tornare nella fattoria della famiglia, partecipe delle scelte strategiche dell’azienda agricola della Piana di Gioia Tauro.

«Fattoria della Piana- spiega Federica- è stata fondata nel 1930 e da allora si è reinventata diverse volte, innovando e cercando sempre di confrontarsi al meglio con il mercato. Mio papà ha iniziato a lavorare in Fattoria da prima che io nascessi nel 1989 e da allora ha lavorato affinché l’azienda si aprisse alle altre realtà del territorio e affinché crescesse fino a diventare uno dei primi produttori di formaggi della nostra regione ed ha anche portato avanti un’altra sua grande passione: l’energia rinnovabile. Dal 2008, con il primo impianto di biogas che usa gli scarti di lavorazione agricolo per produrre energia, mio padre ha iniziato a lavorare alla creazione di quello che oggi noi chiamiamo ecosistema Fattoria che si basa sui principi di sostenibilità e circolarità».

Federica, ha fatto una scelta di vita: tornare in Italia e partecipare attivamente alla gestione dell’impresa. Sicuramente c’è voluta una forte determinazione. «Purtroppo tanti ragazzi della mia generazione sono andati via dalla Calabria per studiare, come me, e non sono più rientrati e penso che questi sia uno dei maggiori rischi che corre il nostro territorio. Durante la mia esperienza lavorativa in Inghilterra ho capito che, pur essendo il mio ruolo e il mio lavoro importante, ci sarebbe sempre stato qualcuno pronto a farlo al posto mio mentre qui in Italia ed in Calabria ho la sensazione di poter fare la differenza ed essendo cresciuta in una realtà come Fattoria della piana ho sentito la responsabilità di provare a fare la mia parte per la Fattoria ed il territorio».

Le caratteristiche principali della Fattoria nell’impostazione data da Carmelo Basile sono la circolarità e la filiera. Infatti la Fattoria opera all’interno di tutta la filiera lattiero casearia, dalla coltivazione dei campi, all’allevamento di capi da latte, alla produzione di formaggi tipici della tradizione Calabrese che poi vengono distribuiti in tutto il mondo. La sostenibilità è alla base dell’innovazione in Fattoria ed è per questo che Carmelo ha fortemente voluto la creazione di un sistema di produzione integrato capace di ottimizzare le risorse e raggiungere l’autonomia energetica grazie all’impianto per la produzione di biogas, uno dei più grandi impianti di fitodepurazione del meridione, ed i nostri pannelli fotovoltaici che coprono tutti i tetti delle stalle. Fattoria della Piana è anche un laboratorio didattico. Per insegnare ai ragazzi ad amare la vita agricola, la natura, l’ambiente. Forse non c’è cosa più bella.

Appuntamento dunque alle 12 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.