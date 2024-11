«Meloni ha una sua idea di società e di quali problemi vuole risolvere per realizzarla, per esempio il calo demografico» ha detto Pollichieni «Ora sta realizzando che c’è un grosso nodo da sciogliere. Non basta aiutare economicamente le famiglie per aumentare la natalità, ma la natalità bisogna anche importarla dando la cittadinanza ai migranti, come negli anni Settanta hanno già fatto Francia e Germania».

LaCapitale Piazza Parlamento andrà in onda questa sera, mercoledì 16 novembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.