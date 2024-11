La Giornata internazionale della Donna nonostante gli assalti e le strumentalizzazioni a fini commerciali, continua a mantenere un profondo significato politico, al netto di Mimose, festini e cene mondane. L’8 marzo, dunque, è legato alla rivendicazione dei diritti delle donne, una giornata utile a ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ma anche per parlare di discriminazioni e violenze fisiche e psicologiche di cui le Donne ancora oggi sono oggetto in tutto il mondo.

Ne parleremo nel corso della nuova puntata della trasmissione di approfondimento condotta da Pasquale Motta, con Lucia Nicoletti, sindaco di Santo Stefano di Rogliano e Stefania Fratto, presidente dell'associazione "Donne e Diritti". Appuntamento alle 14:30

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere in streaming e rivedere la trasmissione anche su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.