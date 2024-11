"Un calabrese al Polo sud: la storia di Francesco Pellegrino". Sarà questo il tema della nuova puntata dell’approfondimento Dentro la Notizia che andrà in onda oggi su LaC Tv alle 13. Ospite di Pier Paolo Cambareri, nei nostri studi di Cosenza, Francesco Pellegrino responsabile del Servizio ingegneria dell'Unità tecnica dell'Enea.

Al centro della puntata la storia del giovane ingegnere meccanico, originario di Acri e laureato all'Unical, che partirà per il Polo sud per la sua dodicesima missione. Pellegrino fa parte del team dell'Enea che si occupa della ricerca per lo sviluppo delle tecnologie energetiche alternative e del risparmio energetico. In Antartide svolge un lavoro fondamentale occupandosi della manutenzione e della salvaguardia del patrimonio delle infrastrutture di ricerca italiane.

