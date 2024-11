Non mancheranno le interviste, le curiosità e l’analisi dei campionati dilettantistici in una fase particolarmente vibrante nel programma condotto da Roberto Saverino

Il venerdì sera è riservato a Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il turno di sosta del campionato di Serie D consente di analizzare in maniera ancora più approfondita un torneo che mai come quest’anno ha fatto e fa ancora discutere. Tanta improvvisazione a livello organizzativo, soprattutto in Calabria, e poi va ripensato l’intero torneo, dando valore effettivo ai play off, ponendo altresì dei paletti rigorosi in tema di iscrizioni. Ma si parlerà anche di altro, dando un consueto sguardo ai campionati di Eccellenza, Promozione A e B.

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino saranno Francesco Ramondino, direttore sportivo della Vibonese, squadra fra le poche note liete del calcio calabrese di Serie D; Marco Baldan, difensore della stessa Vibonese, con esperienze importanti alle spalle, anche nella Primavera del Milan, e Giovanni Arcidiacono, plurivincitore di campionati dilettantistici da calciatore e attualmente direttore sportivo, reduce da una breve esperienza a Castrovillari.

A due terzi del campionato ecco l’appuntamento con la classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B: questa settimana diverse novità nelle posizioni di vertice. Al solito riflettori su un giovane talento del calcio calabrese: vieni a scoprire di chi si tratta. E poi vi spiegheremo perché il Sambiase è meglio dell’Inter! Non perdere l'appuntamento con Zona D, il programma che ti porta nel cuore del calcio dilettantistico regionale!

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.