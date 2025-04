Mercoledì 30 aprile, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) centoseiesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della centoseiesima puntata Michele Drosi, autore del libro intitolato "Gaetano Filangieri. Riformista e garantista". Drosi è giornalista e scrittore, con all'attivo diversi saggi. Già sindaco di Satriano, Drosi è giunto alla giganteggiante figura di Gaetano Filangieri partendo proprio da un approfondimento su Carlo Filangieri, figlio di Gaetano. Carlo (1784-1867) fu Principe di Satriano e duca di Cardinale: generale e aiutante di campo di re Gioacchino Murat, ebbe poi ruoli politici e militari molto importanti nel Regno delle Due Sicilie. Gaetano Filangieri (1752-1788), tra i protagonisti più geniali dell'illuminismo napoletano, fu filosofo e giurista. La sua opera principale, la "Scienza della Legislazione", ispirata da una forte carica riformista sul fronte della politica giudiziaria, delle riforme economico-sociali e dell'organizzazione dello Stato, fu ampiamente stimata nel mondo e venne tenuta in grande considerazione, ad esempio, da Benjamin Franklin, uno dei padri della Rivoluzione Americana. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.