Dodicesima puntata di 11 In Campo questa sera alle ore 21.00. Il programma sportivo condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda e Mario Palmieri.

Ospiti: Gianluca Di Chiara centrocampista del Parma e Domenico Fracchiola direttore sportivo Lecco. Si parlerà del campionato di serie B con la dodicesima giornata che ha visto l’ennesima vittoria del Parma capolista del campionato, la seconda sconfitta consecutiva del Catanzaro, il brutto pareggio del Cosenza in casa contro l’ultima in classifica la Feralpisalò, la crisi del Palermo che perde anche a Genova contro la Samp, la rinascita del Bari di Marino che conquista sette punti in tre gare, la crisi profonda della Ternana e dello Spezia e la conferma della forza di Modena, Venezia e Cremonese.

Dove seguire la puntata

