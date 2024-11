È venerdì e arriva puntuale la nuova puntata di Zona D. Il mercato in corso, che stravolgerà le forze in campo nei tornei dilettantistici; la riduzione da quattro a tre degli under da utilizzare, dalla prossima stagione, in Serie D; le dinamiche che stanno dietro alla gestione di un club e i riflettori puntati su una delle più belle realtà del calcio calabrese, che guarda al di là del solo aspetto sportivo: questi e tanti altri gli argomenti da affrontare

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino saranno l’ex direttore generale della Gioiese, Gino Ventra, il direttore sportivo della Saint Michel, Francesco Ascone, il portiere para rigori Serafino Iannì e il presidente del Locri, Giuseppe Mollica. Anche stasera ci sarà il personaggio della settimana: riflettori puntati su uno dei protagonisti del calcio calabrese. La classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B continua a riservare sorprese: scopriremo chi sono i leader della Top Ten.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.