Almeno 50mila ragazzi in Italia vivono segregati in casa dipendenti da pc e smartphone. Un problema serio da non sottovalutare, legato spesso tra l’altro a depressione e ansia. E non solo: c’è un altro fantasma tra i giovanissimi, quello dei disturbi alimentari. Negli ultimi quattro anni i casi di anoressia, bulimia e bingeeating sono più che raddoppiati.

Sulle tema delle dipendenze non solo virtuali il ministro Valditara più volte si è espresso, sottolineando come la dipendenza di bambini e adolescenti dai social sia ormai diventata un’emergenza planetaria che, secondo tutti gli studi più recenti, mette in pericolo la salute fisica e mentale delle giovani generazioni.

Di tutto questo parleremo oggi a “Dentro la notizia”. In studio Francesca Lagoteta. Tra gli ospiti il dottor Vincenzo Maria Romeo, psicoanalista, direttore scientifico della Sppg e specializzato in dipendenze digitali e il dottor Leonardo Mendolicchio,dirigente del reparto di Riabilitazione Dca dell'ospedale “San Giuseppe” all'Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo (Aviano), tra i massimi esperti italiani in disturbi del comportamento alimentare, ideatore del progetto Food For Mind per la diffusione di una metodologia di cura inclusiva e innovativa. Mendolicchio è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. Nel suo ultimo libro, “Il peso dell’amore”(Rizzoli),spiega perché è importante affrontare i disturbi legati al cibo all'interno della famiglia e a scuola.

