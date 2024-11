Il calcio genuino, quello dei Dilettanti, che va condiviso con la famiglia e gli impegni lavorativi, rappresentato nella circostanza da Antonio Romeo e da Giuseppe Cannitello, calciatori del San Nicola da Crissa, piccola realtà che ha vinto il campionato di Prima categoria. Ed ancora: la bella impresa del Castrovillari che si è salvato in Serie D, con l'intervento del tecnico Tommaso Napoli. Questi i principali argomenti trattati nella nuova puntata di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.