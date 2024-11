Una nuova interessante puntata quella in onda stasera alle 23.00 e in replica sabato alle 12.30. Torna Zona D, il programma sul calcio dilettantistico condotto da Roberto Saverino, per affrontare varie tematiche del calcio dilettantistico calabrese con alcuni dei principali protagonisti.

Si infiamma la corsa play off nel campionato di Eccellenza, ma c’è anche da fare i conti con una sosta lunga venti giorni. Quanto inciderà la pausa? E ancora: perché la Calabria va puntualmente in difficoltà contro gli avversari di altre regioni? Anche questa settimana andremo a scoprire i migliori dieci della classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e B.

Gli ospiti

Ne discuteranno, con Roberto Saverino, il tecnico del Cittanova, Graziano Nocera, il difensore della Vigor Lamezia, Fabio De Nisi, e l’allenatore del Bocale, Cosimo Saviano.

Dove seguirci

LaC Tv è visibile sul canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.