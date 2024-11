E' andata in onda ieri sera su LaC la prima puntata de 'Gli Intoccabili', la trasmissione condotta dal noto massmediologo Kalus Davi che ha l'obiettivo di denunciare e raccontare dal 'di dentro' il fenomeno delle mafie. Rivedi la prima puntata

Grande successo ieri sera per la prima puntata de 'Gli Intoccabili', il primo docureality sulle mafie andato in onda su LaC in prima serata. A condurlo il noto massmediologo Klaus Davi. Tema della prima puntata 'Cristo si è fermato a Reggio'. Sono stati ospiti in studio Enza Bruno Bossio, deputato Pd commissione antimafia; Don Ennio Stamile, coordinatore di Libera Calabria; Michele Inserra, il Quotidiano del Sud. Contributi di Pier Camillo Davigo, presidente associazione nazionale magistrati e Nicola Morra, senatore Movimento 5 stelle.



Obiettivo delle dieci puntate è quello di denunciare il fenomeno delle mafie e della criminalità organizzata con infiltrazioni e incursioni ripresi “dal di dentro” e ricorrendo al linguaggio della real TV. Davi, insieme ai giornalisti de LaC si avventureranno nei quartieri caldi e luoghi controllati militarmente dai clan. In studio, durante la diretta largo spazio sarà dedicato a soggetti che, a vario titolo, potrebbero contribuire al riscatto del territorio.