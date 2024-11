«I miei miti da adolescente erano gli scrittori. Scrivevo loro delle lettere come si fa con le rockstar, gli facevo domande sui loro libri. Mi hanno sempre risposto, da lì sono nate anche delle amicizie, come con Dacia Maraini». Lo scrittore Paolo Di Paolo a Vis-à-Vis racconta a Paola Bottero come nascono i suoi libri-intervista. L’ultimo, Inventarsi una vita. Un dialogo, con Claudio Magris. La Capitale Vis-à-Vis andrà in onda questa sera, martedì 22 novembre, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.