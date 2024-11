Una tornata elettorale destinata a costruire il futuro delle democrazie occidentali quella che vede contendersi lo scranno nella stanza ovale della Casa Bianca a Donald Trump e Kamala Harris. Le nostre trasmissioni dedicate sono in programma il 6 novembre dalle 6:30 fino alle 9, per continuare poi dalle 12 fino alle 14

Sono le elezioni indubbiamente più importanti degli ultimi anni. Probabilmente tra le più importanti dell’intera storia degli Stati Uniti d’America. Toccano da vicino anche noi, l’Europa, l’Italia, perfino la Calabria. E non è indifferente che vinca una o l’altro. Entrambi rappresentano due Americhe diverse, due storie diverse, due modelli di economia diversi, due modi diversi di interpretare la democrazia. Anche se per la verità uno dei modi, quello di Trump, non somiglia affatto alla democrazia, perché dire che non hai problemi se si spara ai giornalisti tutto è tranne che un concetto democratico. Semmai è una istigazione a delinquere! Un attacco alla libertà di informazione.

Quelle del 6 novembre sono elezioni destinate a costruire il futuro delle democrazie occidentali. E i rapporti con il resto del mondo, in piena ebollizione.

Ce ne occupiamo nel corso di uno speciale che comincerà mercoledì alle 6:30 fino alle 9:00, per continuare poi dalle 12 fino alle 14. Sarà un notevole sforzo di uno staff che è ormai abituato ad affrontare i grandi temi di carattere regionale, nazionale e anche internazionale, per come ha immaginato e voluto l’editore Maduli, che intende caratterizzare sempre di più il network come uno strumento di informazione plurale, senza confini, senza condizionamenti. Tanto che il network si è posizionato tra i più importanti d’Italia. Anche questo è un modo di fare informazione, raccontando i grandi eventi nazionali e internazionali con il nostro linguaggio, con il lavoro di ottimi giornalisti e professionisti della comunicazione, che danno l’anima facendo squadra nel fondamentale obiettivo di raccontare la verità.

Nel corso della lunga diretta della mattina del 6 novembre, dagli studi di LaC di Vibo e dalla suite aeroportuale di Lamezia, sentiremo le voci del mondo, ci collegheremo con Roma, Parigi, Bruxelles, l’Ecuador, il Regno Unito, I Paesi Bassi, l’Albania, con il martoriato Libano, ovviamente con New York. Sentiremo il parere e i commenti di politologi di fama nazionale, di giornalisti che sono nello staff di Trump e in quello della Harris. Imprenditori e presidenti di associazioni internazionali saranno in collegamento con noi. Un taglio brillante e vivace, un modo nuovo di seguire un grande evento con i nostri occhi, con le nostre parole, con la nostra voglia di fare informazione libera e al servizio di tutti.