Dentro la Notizia oggi vi racconta “Gulìa Urbana”, la rassegna itinerante di street art che sta cambiando il volto dei piccoli paesi in Calabria. Ideato e sviluppato dal collettivo Rublanum, il progetto Gulìa prende il nome da un’espressione che in dialetto calabrese significa la “voglia matta, il desiderio”; la sua pratica si basa sul coinvolgimento attivo delle comunità, chiamate di volta in volta a partecipare a diversi processi di rigenerazione urbana. Sempre più comuni scelgono di ospitare Gulìa Urbana, offrendo i propri muri e i propri borghi alla realizzazione di opere da parte di artisti provenienti da tutto il mondo.

In studio Giacomo Marinaro, curatore e direttore artistico del progetto Gulìa Urbana, da poco nominato nella giuria internazionale di esperti dei Best Awards 2024 di Street Art Cities.

Contributi esterni a cura di Chiara Alviano, dalla nostra redazione di Roma “LaCapitale” che oggi ha intervistato per noi Flavio Solo e Diamond, duo artistico romano da qualche tempo insieme in giro per il mondo. Tra le firme più interessanti e famose della street art contemporanea.

