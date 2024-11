«Sono sempre andata alle manifestazioni e alle chiusure di campagna elettorale con mio padre. Ho tante foto di me bambina sulle sue spalle, con la bandiera rossa che mi sventola in faccia. Ho vissuto la passione politica della mia famiglia socialista, ho respirato politica sin da bambina. Oggi la politica ha perso ogni credibilità. Il suo grande errore è stato far credere alla gente comune che potesse occuparsi solo del suo condominio o del suo quartiere, mentre dei grandi temi potessero parlare solo le alte sfere». La leader di Primavera Democratica Anna Falcone sarà ospite della puntata di Vis-à-Vis in onda questa sera. Dagli studi de LaCapitale, la giurista cosentina racconterà a Paola Bottero la sua infanzia a Cosenza e le lunghe estati a Grimaldi, la sua famiglia moderna e unita, i racconti della nonna e gli insegnamenti sulla natura e le scienze di suo padre.

«Io sono molto grata alla mia famiglia e alla mia terra. Mi sento molto fortunata ad essere nata in Calabria -ha raccontato Falcone- gli insegnamenti di mia madre e di mia nonna sono stati fondamentali, mi hanno trasmesso la bellezza di essere donna. Mi hanno insegnato che si parla con l’esempio, perché le parole sono troppo facili da usare. Per questo è così difficile parlare di me, sono abituata a parlare con quello che faccio. Penso che ci sia un filo rosso che lega tutte le donne e che sia la concretezza, la voglia di vedere i problemi risolti». Questa puntata di Vis-à-Vis andrà in onda stasera nella Mezz'ora da LaCapitale, alle ore 20 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC Play.