Puntuale a ogni venerdì, ecco Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese in onda questa sera alle ore 22.30. Serie D, Eccellenza e Promozione in primo piano, attraverso le immagini, le opinioni di alcuni dei protagonisti, gli approfondimenti. Il tutto in una fase in cui i campionati continuano a regalare emozioni e storie da raccontare. Fra gli aspetti da analizzare anche il comportamento della classe arbitrale: l’ultima settimana caratterizzata da alcuni episodi che hanno fatto discutere.

La classifica di rendimento di Eccellenza, Promozione A e Promozione B riserva sempre delle sorprese: vieni a scoprire chi sono i migliori dieci dei campionati.

Inoltre, il nostro Tonino Raco ci porterà a conoscere uno dei bomber più prolifici del calcio dilettantistico calabrese: vieni a scoprire di chi si tratta.

Gli ospiti

Ospiti di Roberto Saverino saranno Antonio Morelli, direttore sportivo della Vigor Lamezia, squadra vice capolista in Eccellenza, Vincenzo Zaccone e Salvatore Iozzi, rispettivamente direttore sportivo e portiere dell’Atletico Maida, squadra rivelazione del girone B di Promozione.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.