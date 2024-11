Dalle polemiche per gli effetti dell’inchiesta che coinvolge Verdini junior agli scontri su legge di bilancio e riforma del premierato. Tanti gli ospiti, appuntamento su LaC Tv

“Botti e botte d’inizio anno”. È questo il titolo della nuova puntata di Perfidia, in onda il 5 gennaio su LaC Tv. La trasmissione di cui è autrice e conduttrice Antonella Grippo, insomma, inizia il nuovo anno col botto: al centro del dibattito in studio vi saranno infatti i fuochi d’artificio per la politica italiana agli albori del 2024.

Dalle roventi polemiche per gli effetti dell’inchiesta sulle commesse Anas, che coinvolge Verdini junior, agli scontri sulle incongruenze della legge di bilancio e sulla riforma del premierato. Tanta la carne sul fuoco. E tanti gli ospiti: il giurista Sabino Cassese, Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi e Sinistra), Andrea Crisanti (Pd), il direttore de Il Dubbio Davide Varì, Antonello Talerico (Noi moderati), Pietro Molinaro (Lega), l’ex consigliere regionale Graziano Di Natale.

Dove seguire Perfidia

L'appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.