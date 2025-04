In studio con Pier Paolo Cambareri ci saranno Noemi Guzzo, guida ufficiale della Sila, e Antonio Nicoletti di Legambiente. Appuntamento oggi alle 13

Dentro la Notizia accende i riflettori su una delle risorse più preziose, ma spesso sottovalutate, della nostra regione: i parchi montani. "Parchi montani, la vera ricchezza della Calabria" è il tema della puntata odierna del format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, che ci porterà alla scoperta di territori straordinari, scrigni di biodiversità, cultura e opportunità di sviluppo sostenibile. In studio Noemi Guzzo, guida ufficiale del Parco Nazionale della Sila, ci racconterà la bellezza, i progetti e le sfide quotidiane di chi vive e lavora a stretto contatto con la natura. In collegamento Skype Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Parchi di Legambiente, che offrirà uno sguardo più ampio sull'importanza strategica delle aree protette per il futuro del nostro Paese e sul ruolo cruciale che la Calabria può giocare. Un viaggio tra eccellenze naturali, tutela ambientale e nuove economie.

Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.