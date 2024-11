Anche questa settimana ritorna il consueto appuntamento settimanale con Zona C, il format di LaC Tv sul calcio dilettantistico, ideato e condotto dal giornalista Roberto Saverino.

Le difficoltà nel gestire un club in Eccellenza, gli ostacoli burocratici per le strutture, il rapporto con la classe arbitrale e la recente finale di Coppa Italia dilettanti: questi i temi salienti della puntata numero 14 di Zona D con i presidenti del Soriano, Gianni Monardo ed Enzo Morabito, e con il direttore generale della Gioiese, Gino Ventra.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.