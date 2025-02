Una terra in costante movimento. E in perenne evoluzione. La Calabria, da sempre, rappresenta un unicum nel Mediterraneo soprattutto per le sue caratteristiche geologiche. E da sempre resta luogo fisico, e materiale, che richiama l'interesse di studiosi impegnati a svelarne i segreti. La sua storia geologica appassiona ancora oggi esperti di tutto il mondo che, prima di fare i conti con le grandi questioni insolute del pianeta, si cimentano con il passato (e il presente) di una terra che ha ancora tanto da raccontare.

Di questi temi parleremo oggi a Dentro la Notizia, il format di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, con il rettore emerito dell'Unical Gino Mirocle Crisci, geologo e autore di numeri studi e ricerche sulla storia della Calabria e sui sui flussi fisico-chimici che ne hanno determinato la dimensione e le caratteristiche attuali.

Al centro della puntata anche la forte sismicità della regione in relazione ai progetti di costruzione del Ponte sullo Stretto, cui il Governo ha dato priorità. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming LaC Play.