Verbicaro, antica cittadina ubicata sul versante tirrenico del Pollino, conserva un’antica tradizione legata al culto della Madonna delle Grazie, le cui origini risalgono al Medioevo come attestano gli splendidi affreschi della chiesa di Santa Maria della neve.

Per la solenne vigilia della festa, ogni anno il primo luglio i devoti preparano " I zigni", torce di legno di grandi dimensioni che vengono fatte ardere durante il percorso processionale.