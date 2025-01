Lunedì 6 gennaio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) nuova puntata di “Imprenditori in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della puntata il general manager de "La Spina Santa" di Bova Marina, Bruno Autelitano, legatissimo al territorio di provenienza, l'Area Grecanica, e convintissimo assertore dello sviluppo delle filiere corte. Fu Nino Autelitano, il compianto padre di Bruno, a inventare il Bergotto, la prima bibita gassata al Bergamotto di Reggio Calabria. Il Bergotto è profumato, dissetante, piacevole al naso e al palato. Può essere bevuto fresco, o diventare la base di tanti irresistibili cocktail. La Spina Santa è un'azienda produttrice di bergamotti e collabora con altre aziende agricole specializzate nella produzione e trasformazione dell'Imperatore degli Agrumi. Le proprietà organolettiche e aromatiche del Bergamotto di Reggio Calabria, e quindi del Bergotto, sono davvero uniche, inimitabili e non delocalizzabili. Bruno Autelitano ne parla nel corso dell'intervista, con un passaggio anche sull'ormai famoso amaro Kaciuto, blend di infusi naturali tra i quali quello realizzato con le bucce di Bergamotto. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.