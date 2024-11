Come ogni lunedì su LaC Tv si rinnova l'appuntamento con il calcio. Andrà infatti in onda, alle ore 21.30, la 35esima puntata di “11 In campo”. Il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda, giornalista de "La Gazzetta dello sport". In studio l’ex arbitro Mario Palmieri e Jennifer Stella.

La scorsa giornata del campionato di Serie B è stata una giornata ha regalato poche sorprese. A 360 minuti dalla fine del campionato ancora nulla è ancora deciso. In testa sempre il Parma che pareggia a Palermo nell’anticipo di venerdì, vincono Como e Venezia contro la Feralpi e il Lecco. Pareggio senza reti al Ceravolo tra Catanzaro e Cremonese. Il Cosenza vince a Reggio Emilia una partita importantissima per la corsa salvezza. Terminano in pareggio le altre cinque gare tra Ascoli-Modena, Bari - Pisa, Brescia - Ternana, Spezia - Sampdoria e Sudtirol - Cittadella.

Gli ospiti

Alla trasmissione condotta da Maurizio Insardà parteciperanno: Tommaso D’Orazio, centrocampista e capitano del Cosenza e Arcangelo Sciannimanico, responsabile settore giovanile Bari.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.00 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.