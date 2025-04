Andrà in onda oggi, alle ore 21. 30, su LaC Tv, la 33esima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

La giornata numero 33 è stata caratterizzata dalla vittoria del campionato del Sassuolo a cinque gare dalla fine dopo la vittoria esterna a Modena, vince il Pisa contro la Reggiana e allunga il vantaggio dopo il pareggio della formazione ligure a Mantova mentre per la Reggiana con Dionigi due sconfitte su due partite.

Finiscono in parità : Cremonese - Juve Stabia; Carrarese - Catanzaro; Cosenza - Brescia con la squadra calabrese che non sfrutta la superiorità numerica e agguanta il pari allo scadere e Cesena - Frosinone. Vincono la Salernitana di Marino contro il Sud Tirol; la Sampdoria di Evani contro il Cittadella e il Bari contro il solito Palermo.

Gli ospiti

In collegamento via Skype Jacopo Petriccione, centrocampista del Catanzaro e il giornalista Antonio Alizzi direttore di Cosenza Channel.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.