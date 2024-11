Ritorna questa sera alle 21.30 “11 In Campo”, il format calcistico di LaC Tv. Il programma ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda della Gazzetta dello sport vedrà in studio l’ex arbitro Mario Palmieri, il direttore sportivo Giuseppe Ursino e Jennifer Stella. Ospiti in collegamento: Il centrocampista del Cosenza Mirko Antonucci, il direttore sportivo e della Cremonese Simone Giacchetta e quello della Reggiana Roberto Goretti.

Il campionato di Serie B termina con il Como che abbraccia la serie A dopo il Parma. Per i play off la prima gara vedrà il Palermo sfidare in Sicilia la Sampdoria e il Catanzaro il Brescia al Ceravolo. Per i play out la gara di andata di giovedì sarà Bari - Ternana. Retrocede in serie C l’Ascoli insieme a Feralpi Salò’ e Lecco. Per il Cosenza una stagione da incorniciare con il settimo posto e i venti gol di Gennaro Tutino.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.