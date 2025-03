La trasmissione condotta da Maurizio Insardà andrà in onda questa sera alle ore 21.30. Oltre ai due calciatori, parteciperanno al programma i giornalisti Giampaolo Cristofaro, Antonio Lopez e Antonio Ciampa

Andrà in onda questa sera, alle ore 21.30, su LaC Tv, la ventinovesima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

L'argomento centrale della trasmissione sarà la giornata 29 del torneo di Serie B. Una giornata caratterizzata dal pareggio della capolista Sassuolo contro il Bari. Un punto che ha consentito comunque ai neroverdi di allungare sul secondo posto, considerando infatti che il Pisa è stato battuto 3-2 dallo Spezia, con i liguri che consolidano così la terza posizione.

Tra le calabresi il Cosenza, fanalino di coda del torneo, conquista i 3 punti battendo 1-0 la Reggiana. Cade in malo modo il Catanzaro: giallorossi sconfitti 4-0 in casa della Cremonese.

Gli ospiti

Ospiti via Skype: Nicolò Brighenti difensore del Catanzaro, Cristian Dalle Mura difensore del Cosenza, Antonio Lopez giornalista Rai sport, Antonio Ciampa giornalista Il Quotidiano del Sud.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.