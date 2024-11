La dodicesima puntata di “11 in Campo”, il format calcistico di LaC Tv, andrà in onda questa sera alle 21.30. Conduce Maurizio Insardà con la partecipazione del giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda. In studio l’ex calciatore nonché allenatore Ciccio Cozza, il procuratore sportivo Polo Dattola e il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro. In collegamento Skype, invece, il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti, e i giornalisti Antonio Alizzi e Antonio Ciampa.

Si discuterà della dodicesima giornata di campionato che è stata caratterizzata dalle vittorie del Pisa a Cremona, del Sassuolo contro il Mantova e dello Spezia contro il Modena. Pareggiano le calabresi Catanzaro e Cosenza in casa rispettivamente contro Frosinone (terzo pareggio consecutivo per i laziali) e Salernitana, pareggia anche il Bari dopo essere stato in vantaggio di due gol (per la compagine Pugliese l’ottavo pari in dodici gare primato diviso con i giallorossi di Caserta) e la Carrarese contro la Juve Stabia. Perdono il Palermo in Sicilia contro il Cittadella, ci pensa il solito Pandolfi a punire i ragazzi di Dionisi nel finale, perde anche in casa la Sampdoria contro il Brescia, vince il Cesena in Romagna contro il SudTirol e raggiunge la quarta posizione in classifica.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.