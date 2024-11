Andrà in onda questa sera su LaC Tv, la nona puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio Francesco Cozza. L'argomento centrale della trasmissione sarà la nona giornata del campionato di Serie B. Un turno che ha visto la vittoria della capolista Pisa in casa del Sudtirol. Al secondo posto lo Spezia che espugna 2-0 Salerno. In terza posizione sale il Sassuolo, protagonista di un pirotecnico 5-2 a Brescia. Un altro festival del gol al Manuzzi di Cesena, con i padroni di casa che escono sconfitti per 5-3 dalla Sampdoria. Nella terza giornata pareggiano entrambe le calabresi del torneo cadetto: il Catanzaro a Bari (1-1), il Cosenza in casa del Cittadella (0-0).

Gli ospiti

In collegamento via Skype il direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito, quello del Sudtirol Paolo Bravo e il giornalista Antonio Ciampa.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.