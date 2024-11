Andrà in onda questa sera alle 21.30 la 36esima puntata di “11 In Campo”, il programma sportivo ideato e condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda (giornalista de La Gazzetta dello sport). In studio l’ex arbitro Mario Palmieri, il direttore sportivo Beppe Ursino e Jennifer Stella

A 270’ minuti dalla fine del campionato ancora nulla è deciso, tranne la retrocessione del Lecco. Il Parma ad un passo dalla serie A, lotta a due tra Venezia e Como per il secondo posto e finale affascinante per la quarta posizione con Cremonese e Catanzaro che tenteranno il tutto per tutto per raggiungerlo. Dai risultati di sabato emerge che per i play off ci sono molte compagini. la vittoria di Reggiana, Modena e Cosenza vincendo sono vicini al raggiungimento della salvezza. In basso alla classifica si fa dura per il Bari che perde anche al San Vito Marulla. In questa settimana ci saranno due gare che possono essere determinanti per il futuro di molte squadre.

Ospite

Alla trasmissione condotta da Maurizio Insardà parteciperà Giuseppe Magalini, direttore sportivo dell'US Catanzaro.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21. 30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.