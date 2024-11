Alla trasmissione condotta da Maurizio Insardà parteciperà anche il ds del Pisa Davide Vaira. In onda sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky

Andrà in onda questa sera la sesta puntata di "11 in campo", il programma sportivo di LaC tv condotto da Maurizio Insardà con la partecipazione del giornalista Nicola Binda. In studio Francesco Cozza, Paolo Mazza e Jennifer Stella.

Si parlerà della sesta giornata di campionato, caratterizzata dalla vittoria del Pisa contro il Brescia che mantiene la vetta, vince la Cremonese a Catanzaro, il Sassuolo a Cosenza, il Modena contro la Juve Stabia, il Mantova contro il Cittadella, lo Spezia contro la Carrarese, la Samp contro il Sud Tirol e il Bari a Frosinone con la squadra di Vivarini ultima in classifica. Finiscono in parità Palermo - Cesena e Reggiana - Salernitana.

Gli ospiti

In collegamento via Skype due giovani ds: Davide Vaira direttore sportivo del Pisa e Gennaro Delvecchio direttore sportivo del Cosenza.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì alle 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky.