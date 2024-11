La società lombarda ha battuto il Catanzaro nelle semifinali per il salto in Serie A. Parleremo anche dei giallorossi e del possibile addio di Vivarini

Penultima puntata di 11 in campo questa sera alle ore 21.30 su LaC Tv. Conduce Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda, Giuseppe Ursino, Mario Palmieri e Jennifer Stella. Ci sarà anche Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, in collegamento con lo studio. Si parlerà delle semifinali play off che hanno visto il Nord battere il Sud con le vittorie di Cremonese e Venezia contro Catanzaro e Palermo. Sarà una finale tra le due formazioni che ad inizio anno erano le candidate alla vittoria. Per il Catanzaro una stagione da incorniciare sia per il gioco espresso da Vivarini che quasi sicuramente lascerà Catanzaro per sposare il progetto Sassuolo. Appuntamento alle ore 21.30 dunque su LaC Tv.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.