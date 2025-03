Andrà in onda oggi, alle ore 21. 30, su LaC Tv, la 31esima puntata di 11 in campo, la trasmissione sportiva condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda. In studio il giornalista di LaC News24 Giampaolo Cristofaro.

La 31esima giornata di campionato è stata caratterizzata dall’ennesima vittoria del Sassuolo che stravince il derby con la Reggiana. Ben cinque le vittorie esterne: il Brescia espugna La Spezia, il Palermo Salerno, il Pisa Cosenza, il Frosinone il Marassi di Genova contro la Samp e la Juve Stabia Cesena. In casa vincono il Mantova contro il SudTirol, il Modena contro il Catanzaro nonostante la rete del solito Iemmello e la Carrarese contro il Bari. Unico pareggio della giornata la Cremonese contro il Cittadella. Esonerato William Viali a Reggio Emilia, dove arriva Davide Dionigi. A Cosenza ritorna Alvini dopo l’ennesima sconfitta.

Gli ospiti

In collegamento via Skype Ciro Polito direttore sportivo del Catanzaro, Simone Giacchetta e il giornalista Antonio Alizzi direttore Cosenza Channel.

Come vederci

L'appuntamento con 11 in campo è lunedì 21:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre.