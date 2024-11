I luoghi ci parlano e ci raccontano le bellezze di culture e tradizioni lontane e vicine. La Fondazione Magna Grecia si impegna da anni a portare alla luce le antiche culture e le tradizioni, raccontando il mezzogiorno come centro propulsore del Mediterraneo. La Galleria del Cardinale, meravigliosa location a Palazzo Colonna, è stato il luogo ideale per esaltare le bellezze della Magna Grecia e scambiarsi un augurio. La Magna Grecia non è solo un luogo geografico. La Magna Grecia è un concetto.

