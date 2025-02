Mercoledì 5 febbraio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) settantaseiesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della settantaseiesima puntata il giovane imprenditore lametino Valentino Pileggi, titolare di una gelateria e coneria artigianale a Lamezia Terme. "Coneria" significa produzione in proprio anche dei noti supporti per gelato, appunto i "coni". La filosofia applicata è quella della scelta attenta delle migliori materie prime fresche: dal latte alla panna, dalle farine alle uova, dalla frutta a tutti gli altri ingredienti tipici del gelato.

La gelateria artigianale è un fenomeno in grande crescita soprattutto in Italia, dove il livello delle realtà industriali è già mediamente alto. La dimensione artigiana ha conferito al gelato grandissima dignità anche sul fronte del legame con le radici territoriali e con le filiere agroalimentari locali. Valentino Pileggi è un giovane che ha deciso di investire in Calabria e di rimanere nella propria terra per realizzare progetti importanti.