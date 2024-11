Sono i giorni di Francesco, quelli che Paola vive nei primi di Maggio. Quelli dedicati a San Francesco Patrono di Calabria e della “Gente di mare”.

In questa puntata di Meravigliosa Calabria in onda questa sera alle 21 su LaC Tv, andremo a scoprire il giorno ed i momenti dedicati al “Patronato della Gente di mare”, ovvero i toccanti momenti dedicati alla reliquia del sacro mantello del santo calabrese.

Una giornata che, da anni ormai, vede il trasporto della reliquia del mantello dal porto di Cetraro sino a Paola via mare. Il mantello che il Santo usò per attraversare lo stretto di Messina, ha il significato di dare protezione a coloro che ogni giorno vanno per mare soprattutto per lavoro. I pescatori, in maniera particolare.

C’è una grande fede popolare in questi giorni e le telecamere di Meravigliosa Calabria, hanno testimoniato anche l’arrivo del Mantello al Santuario, fra ali di folla di devoti che amano il Santo.

Ci son praticamente tutti, volontari, fedeli, musicisti del complesso bandistico di Paola, gente che viene anche da molti paesi di Calabria, uomini, donne, bambini I Santuario, come vedremo nelle immagini, vive una festa di devozione profonda .

Pasquale Guaglianone ne ha raccolto le voci, il pensiero, i sentimenti di un momento che va oltre la religiosità e che richiama a Paola calabresi da ogni dove. E la narrazione del senso di questa festa è toccante, emozionante

Perché questa terra è devota al santo di Paola.

