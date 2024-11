Un forte “no” contro il disegno di legge sull’Autonomia differenziata. La Calabria scende in piazza a Cosenza. A seguire la manifestazione culminata con l’incontro in Prefettura, dove è stato depositato il documento unitario dei sindaci, le telecamere di Dentro la Notizia, il programma di approfondimento di LaC Tv in onda oggi alle 14:30. “Autonomia differenziata, la Calabria scende in piazza”: questo il titolo della puntata. Collegati con lo studio e con il conduttore Pier Paolo Cambareri l’inviato Salvatore Bruno con il primo cittadino di Cosenza Franz Caruso e, via Skype, il vicepresidente della Cei monsignor Francesco Savino.

