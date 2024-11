Da piccolo partecipò a una riffa e vinse una capretta, da quel momento non si è mai più staccato dal mondo della pastorizia. Oggi Domenico ha 34 anni ed è un pastore di Guardia Piemontese, nel Cosentino, dove gestisce un gregge di capre e pecore. Dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, nonostante la vita da pastore, ha deciso di iscriversi all'Università della Calabria, dove studia Economia.

Domenico è anche uno scrittore: ha già pubblicato due romanzi, "Liberi come lupi” e “Lungo la via del Re”, e sta per completare l'ultimo capitolo della trilogia "Shanna". Questo romanzo fantasy è nato dopo un incontro ravvicinato con un lupo silano, avvenuto mentre cercava di salvare una delle sue caprette.

La meravigliosa storia di Domenico verrà raccontata questa sera, sabato 23 novembre, alle ore 21, nel corso della nuova puntata di LaC Storie, il format curato dal videoreporter Saverio Caracciolo.

Dove seguire la puntata

