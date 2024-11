La nuova puntata del format calcistico di LaC “11 In Campo” è in programma questa sera alle ore 21.30. La trasmissione ideata e condotta da Maurizio Insardà con la partecipazione di Nicola Binda della Gazzetta dello sport, vedrà la presenza in studio dell’ex arbitro Mario Palmieri, del direttore sportivo Giuseppe Ursino e di Jennifer Stella. In collegamento il patron dell’Us Catanzaro Floriano Noto.

A 90 minuti dalla fine del campionato per la seconda promozione diretta manca pochissimo al Como per raggiungere il traguardo con un + 2 rispetto al Venezia. La Cremonese consolida il quarto posto e il Catanzaro dopo la sconfitta di Terni dovrà accontentarsi del quinto posto. Per i playoff è tutto definito con le altre quattro squadre : Palermo, Sampdoria e Brescia. In fondo alla classifica dopo la retrocessione del Lecco è arrivata quella della Feralpisalò, per la terza retrocessa sarà una battaglia con Ascoli, Bari e Ternana che disputeranno l’ultima giornata con il batticuore.

Come vederci

Appuntamento alle ore 21.30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.